Riccardo Palestini cerca di caricare i compagni in vista della sfida contro l’Ancona | Una squadra difficile da sfidare Mi aspetto un Castelfidardo a tutta grinta Siamo giovani ma non deve essere un alibi
"Mi aspetto una partita di grande carattere". Riccardo Palestini cerca di caricare i compagni in vista della sfida di domani, casalinga, contro l’ Ancona. Un altro avversario di spessore sulla strada del Castelfidardo, una squadra che i biancoverdi già conoscono visto che le due squadre si sono affrontate a fine agosto in Coppa Italia. Quella sera, al Del Conero, fu l’Ancona a esultare. Fu fatale alla squadra di Cuccù l’autorete di Massa nel primo tempo. Quella frazione iniziale che è il tallone d’Achille di Mataloni e compagni in questo scorcio iniziale di stagione. dove mancano punti e risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
