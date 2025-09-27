Riapre il Campo di zucche affacciato sul Lago di Annone | l' unico e inimitabile
Come ogni anno, i fiori si trasformano in zucche. Non è una magia, o meglio: è la magia del giardino affacciato sul Lago di Annone a Galbiate. Il "Campo dei fiori" curato da Cristina Tosi (in cui crescono tulipani in primavera e fiori estivi a luglio), con l'arrivo dell'autunno diventa "Campo di.
Riapre il "Campo di zucche" affacciato sul Lago di Annone: l'unico e inimitabile - Dal 27 settembre al 2 novembre, ogni giorno della settimana, sarà possibile raccogliere i tipici frutti autunnali con la formula "you pick".
A Bari riaperto il campo di zucche più colorato di Puglia con laboratori e attività per bambini - Seconda edizione di FlorPark, che da oggi 22 settembre al 3 novembre porta in città eventi per famiglie, scuole e associazioni