rhode guadagni da oltre 10 milioni in due giorni dopo il debutto da sephora

Il debutto di Rhode da Sephora ha fatturato oltre 10 milioni di dollari di vendite nei primi due giorni dal lancio negli Stati Uniti. A rivelarlo sono i dati elaborati dalla società di analisi YipitData. Nello studio si legge che il 4 settembre, giorno di debutto per quasi duemila punti vendita Sephora negli Stati Uniti e in Canada, oltre che online, Rhode ha rappresentato quasi il 40% delle vendite complessive del retailer. Rhode, con Sephora debutto da oltre dieci milioni in due giorni. Si tratta di un importantissimo traguardo. È infatti segna la prima espansione retail del brand di ex proprietà dell’imprenditrice Hailey Bieber, che fino ad oggi vendeva esclusivamente sul sito proprietario. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

