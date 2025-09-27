Rezza smaschera Speranza | Decise la politica Sulle vaccinazioni abbiamo perso credibilità la gente non si fida più
«lo non direi mai che è necessario un obbligo vaccinale; direi che è necessario mantenere alte le coperture vaccinali. Dopodiché, obbligo o non obbligo lo decide la politica”. A dirlo, nel corso di un’audizione della Commissione Covid dello scorso 29 aprile, desecretata in questi giorni, è stato Giovanni Rezza, già dirigente di ricerca dell’Istituto superiore di sanità e membro della task farce coronavirus. Rezza: “In Gb la gente si vaccina senza obbligo vaccinale” Rezza, che oggi è professore straordinario in igiene e sanità pubblica all’università Vita-Salute San Raffaele, chiarisce: “Quando mai in Inghilterra hanno reso obbligatori i vaccini? Però ottengono comunque delle coperture vaccinali molto elevate”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
