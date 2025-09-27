Rezza choc | Credibilità persa sui vaccini
L’ex membro della task force rivela alla commissione Covid: «Obbligo non necessario, la gente non si fida più». Poi critica l’Ue: «Ho visto medici russi, mentre Bruxelles si interessava solo alle fiale». E sulla linea dura: «Che errore punire chi era in spiaggia».. L’incredibile caso di un legale che dovrà affrontare un ricorso svela la persecuzione.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: rezza - choc
Vaccino Covid AstraZeneca, VIDEO choc riunione Cts 11 giugno 2021, dottor Rezza: "State bloccando tutto per la morte di una sola ragazza"
Livorno, aggressione choc nella notte: l'auto, con a bordo due fidanzati, distrutta a colpi di casco Vai su Facebook