Revisione regolamento Ue CO2 rinunciare all’analisi del ciclo di vita sarebbe un errore L’analisi di Chiaramonti

Nel corso degli ultimi giorni il dibattito a Bruxelles sulla revisione della passenger cars CO 2 regulation e di quella per  Heavy Duty Vehicles si è acceso. Acea e Clepa hanno incontrato la presidente von der Leyen, e il confronto sullo stop alla vendita di nuovi veicoli con motori a Combustione Interna (Ice, Internal Combustion Engine) dal 2035 ha preso nuovamente piede, come peraltro prevedibile in base all’agenda 2026 dei lavori a Bruxelles. Su questo, oltre al ceo di Mercedes e presidente di Acea, si sono recentemente espressi anche il cancelliere Merz, il ceo di Bmw, oltre ai nostri ministri Pichetto Fratin (per i combustibili alternativi) e Urso (per l’autoveicolo). 🔗 Leggi su Formiche.net

