Rete Zeromolestie Sinalp | Prime assunzioni in Regione passo storico per per le donne vittime di violenza

Palermotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tempo la Rete Zeromolestie Sinalp chiedeva che si passasse dalle parole ai fatti, affinché le donne che hanno subito violenza potessero avere la possibilità di rimettersi in gioco, ritrovare la propria dignità e tornare a far parte attiva della società. La responsabile della Rete Zeromolestie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

