Rete Zeromolestie Sinalp | Prime assunzioni in Regione passo storico per per le donne vittime di violenza
Da tempo la Rete Zeromolestie Sinalp chiedeva che si passasse dalle parole ai fatti, affinché le donne che hanno subito violenza potessero avere la possibilità di rimettersi in gioco, ritrovare la propria dignità e tornare a far parte attiva della società. La responsabile della Rete Zeromolestie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
LA RETE ZEROMOLESTIE SINALP DENUNCIA L'ENNESIMA «SENTENZA SHOCK» SUL CASO LUCIA REGNA «Così si giustifica la violenza. È un insulto alla giustizia e alle vittime. Ancora una volta i cittadini siciliani e italiani si trovano davanti a una senten Vai su Facebook
