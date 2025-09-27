Rete pace e disarmo scrive alla Pagni | Un confronto sui temi dell’evento
"Derive estremiste non appartengono alla nostra storia e al nostro modo di operare. La richiesta di escludere da Seafuture le delegazioni nazionali e delle Marine Militari di Israele e di altri regimi autoritari e repressivi non risponde all’intenzione di erigere muri, bensì è fondata su una serie di elementi incontrovertibili". A poche ore dall’inaugurazione della nona edizione di "Seafuture", la Rete spezzina Pace e Disarmo risponde con una lettera aperta a Cristiana Pagni, presidente di Italian Blue Gowth che organizza l’evento. La presidente Pagni aveva sottolineato come "lasciare fuori, estromettere, escludere, non fa mai bene al dialogo e anzi aiuta solo una deriva estremista". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: rete - pace
Mattarella, Ue è rete commerciale aperta che garantisce pace
Dazi, Mattarella: "Ue modello di rete commerciale aperta che garantisce la pace"
Mattarella in Croazia: "L'Ue è una rete commerciale aperta per la pace, sia modello per il mondo" – Il video
Stop Rearm Europe: domani a Roma l'Assemblea nazionale, con il contributo e la partecipazione di @RetePaceDisarmo e della Campagna #FermaIlRiarmo #StopRearmEurope - X Vai su X
L'obiettivo è creare una rete nazionale di comunità che scelgono la Pace - facebook.com Vai su Facebook
Rete pace e disarmo scrive alla Pagni: "Un confronto sui temi dell’evento" - "Derive estremiste non appartengono alla nostra storia e al nostro modo di operare. Segnala lanazione.it
LETTERA PASTORALE, DI PACE E DISARMO SCRIVE MONSIGNOR CASTELLUCCI - “Cristo è la nostra pace, disarmata e disarmante”: è questo il titolo della lettera pastorale pubblicata dall’arcivescovo Erio Castellucci in vista dell’avvio dell’Anno pastorale 2025- Come scrive tvqui.it