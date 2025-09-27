Rete pace e disarmo scrive alla Pagni | Un confronto sui temi dell’evento

"Derive estremiste non appartengono alla nostra storia e al nostro modo di operare. La richiesta di escludere da Seafuture le delegazioni nazionali e delle Marine Militari di Israele e di altri regimi autoritari e repressivi non risponde all’intenzione di erigere muri, bensì è fondata su una serie di elementi incontrovertibili". A poche ore dall’inaugurazione della nona edizione di "Seafuture", la Rete spezzina Pace e Disarmo risponde con una lettera aperta a Cristiana Pagni, presidente di Italian Blue Gowth che organizza l’evento. La presidente Pagni aveva sottolineato come "lasciare fuori, estromettere, escludere, non fa mai bene al dialogo e anzi aiuta solo una deriva estremista". 🔗 Leggi su Lanazione.it

