Da lunedì, HeracquaModena (società del gruppo Hera) ha annunciato l’avvio di importanti cantieri nei territori di Vignola, Castelnuovo e Spilamberto. Nello specifico, a Vignola è previsto un intervento di rinnovo della rete idrica nelle vie Caravaggio, Maremagna, Cellini, Begarelli e Giotto. È prevista la posa di una nuova condotta di 11 centimetri di diametro per una lunghezza di oltre un chilometro. Per permettere l’esecuzione dei lavori, che avranno la durata di circa tre mesi e comporteranno un investimento di circa 150mila euro, sarà necessario operare variazioni alla viabilità. Saranno anche possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rete idrica, aprono cantieri di Hera