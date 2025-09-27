Resta in carcere il sedicente giudice di Pace
Al telefono un complice, non ancora identificato, si è presentato come carabiniere. Lui è poi andato di persona in qualità di sedicente giudice di Pace. Il suo obbiettivo, secondo l’accusa: depredare a Bagnacavallo un 94enne. Ma, grazie alla reazione dell’anziano e all’intervento di un vicino, i carabinieri del Radiomobile lughese si sono messi subito sulle tracce del sospettato in fuga arrestandolo mercoledì sera in quasi flagranza. Ieri mattina il gip Federica Lipovscek ha convalidato l’arresto applicando, come chiesto dal pm di turno Raffaele Belvederi, la custodia cautelare in carcere al diretto interessato: il 41enne Domenico Giaquinto, di Napoli, difeso dagli avvocati Francesco Furnari e Vanessa Di Gregorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
