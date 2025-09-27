Resistenza e liberazione Manifestazione pro Gaza in piazza Saione

Nel pomeriggio di oggi, sabato 27 settembre, si è svolto in piazza Saione ad Arezzo il presidio indetto in occasione dello sciopero generale a sostegno della Palestina. All’iniziativa, convocata dal collettivo Arezzo per la Palestina con lo slogan “Blocchiamo tutto ancora – Resistenza e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: resistenza - liberazione

Oggi, come ogni 25 Settembre, siamo stati alla commemorazione della battaglia di Bosco Martese della resistenza partigiana per la liberazione dal nazifascismo. ? ieri, oggi, domani, sempre... Resistenza! - facebook.com Vai su Facebook

Manifestazione pro Pal, corteo dalla Sapienza alle 10 e poi presidio vicino alla stazione Termini: «Blocchiamo tutto» - Annunciata la presenza di almeno ottomila persone a piazza dei Cinquecento, ma ci potrebbero anche essere iniziative diverse. Segnala roma.corriere.it

Manifestazione Pro Pal a Lucca, gli attivisti irrompono sui binari e bloccano il transito dei treni - Dopo il corteo pacifico per le vie del centro, centinaia di persone hanno invaso i binari e bloccato la circolazione. Si legge su msn.com