Reggio Emilia, 27 settembre 2025 – Brutta sorpresa per gli inquilini di un condominio di viale IV Novembre. Al loro risveglio, infatti, i residenti al civico 2 hanno trovato la porta d’ingresso del condominio sfondata a sassate. Tra i vetri in frantumi infatti è stato ritrovato anche lo stesso sasso utilizzato per distruggere la porta. Secondo i residenti si tratterebbe di una vendetta da parte degli spacciatori, avvenuta in quello che una volta era per loro uno spazio vitale, utile a nascondere la droga, oltre che per dormire. Esasperati da questa e da altre situazioni piuttosto disagianti, a inizio anno gli inquilini erano riusciti, dopo una lunga battaglia con il Comune, a installare (a loro spese) una recinzione che impedisse ai pusher di entrare nello stabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Residenti terrorizzati: “Ci hanno spaccato il portone a sassate. È una vendetta”