Doppio appuntamento oggi – sabato 27 settembre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Bahar si prepara a tornare a casa e tutti sono in fermento per accoglierla nel migliore dei modi. Enver crede che sia giusto che sappia che Sarp è vivo, ma Arif, risoluto a non tirarsi indietro e a sposare Bahar, non è d’accordo. Intanto, Piril torna a casa da Sarp e viene a sapere della tragedia della casa sul lago. Bahar torna a casa dopo l’intervento e Nisan vuole dirle la verità in merito a Sarp. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntate del 27 settembre | Video Mediaset