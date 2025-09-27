Renzi appello ai moderati | Forza Italia voti sprecati Ira Stella | Voi paccottiglia

Renzi e Stella, che frustate. E dire che – nonostante la quasi trentennale frequentazione di sponde politiche opposte – tra i due non si erano mai registrate acredini particolari. Entrambi di formazione riformista, spesso più vicini politicamente di quanto di potesse pensare. E forse è stata proprio questa vicinanza – che porta ora entrambi a pescare consensi nell’area centrista – ad aver innescato il battibecco al vetriolo di ieri. Tutto inizia con un passaggio della E news del leader di Italia Viva, Matteo Renzi: "Chiedo ai moderati di rendere più forte la gamba riformista anziché sprecare il voto con Forza Italia and company" le parole dell’ex premier che ha schierati nella civica di Giani alcuni suoi fedelissimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

