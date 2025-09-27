Rennes-Lens domenica 28 settembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Chi è reduce da un derby vinto e chi invece non ne ha ancora vinto uno: il posticipo del sesto turno di Ligue1 vede il Rennes di Beye affrontare in casa il Lens di Sage. I Rouge et noir si sono fatti riprendere nel finale dal Nantes nel derby bretone, il secondo della stagione dopo la debacle contro il Lorient. Resta una buona prestazione in trasferta dopo tantissimo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Rennes-Lens 28 Settembre 2025: 6ª Giornata di Ligue 1 - RC Lens, sfida cruciale della 6ª giornata di Ligue 1, in programma domenica 28 settembre alle 20:45: le due squadre si affrontano con assenze importanti e voglia ... Riporta bottadiculo.it
Rennes-Lens, equilibrio insidioso per due squadre che guardano al piazzamento in Europa - Analizzando le quote dei bookmaker, il Rennes si presenta leggermente favorito per questo incontro, un'opinione condivisa da William Hill, che quota la vittoria dei padroni di casa a 2. Lo riporta it.blastingnews.com