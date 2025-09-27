Rennes-Lens domenica 28 settembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici convocati
Chi è reduce da un derby vinto e chi invece non ne ha ancora vinto uno: il posticipo del sesto turno di Ligue1 vede il Rennes di Beye affrontare in casa il Lens di Sage. I Rouge et noir si sono fatti riprendere nel finale dal Nantes nel derby bretone, il secondo della stagione dopo la debacle contro il Lorient. Resta una buona prestazione in trasferta dopo tantissimo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: rennes - lens
Rennes-Lens (domenica 28 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
PSG LENS Tifo « Presko » VIRAGE AUTEUIL Mondo Ultras Ufficiale - facebook.com Vai su Facebook
Ligue1, Rennes-Lens: diretta tv e streaming LIVE del match - Lens in diretta streaming gratis su Bet365: scopri come guardare il posticipo di Ligue 1 live e le probabili formazioni. Come scrive msn.com
Pronostico Rennes-Lens 28 Settembre 2025: 6ª Giornata di Ligue 1 - RC Lens, sfida cruciale della 6ª giornata di Ligue 1, in programma domenica 28 settembre alle 20:45: le due squadre si affrontano con assenze importanti e voglia ... Come scrive bottadiculo.it