regno unito si celebrano i 200 anni del primo treno a vapore

Nel Regno Unito si è celebrato sabato il 200esimo anniversario dello storico viaggio del primo treno britannico che ha gettato le basi per gran parte dell’era moderna. Il 27 settembre 1825, la prima locomotiva a vapore a circolare su una ferrovia pubblica, la Locomotion No.1 di George Stephenson, compì il suo viaggio di 26 miglia (42 chilometri) sulla Stockton & Darlington Railway tra Shildon e Stockton passando per Darlington, nel nord-est dell’Inghilterra. Sebbene non fosse la prima ferrovia, fu la prima a incorporare le caratteristiche dello scartamento standard e della trazione a vapore che sarebbero diventate la base delle ferrovie di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

