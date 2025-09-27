Regionali Tridico | Il reddito di merito di Occhiuto non è altro che una borsa di studio

Reggiotoday.it | 27 set 2025

Occhiuto da quattro anni non riesce nemmeno a pagare le borse di studio agli studenti idonei delle Università Magna Graecia e Mediterranea, non ha più credibilità, i calabresi lo sanno e non ci cascano”.È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato presidente alla Regione Calabria per il campo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

