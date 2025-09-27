Regionali Toscana Alessandro Tomasi incassa l’appoggio di Arianna Meloni | Crediamoci invertiamo il pronostico Con noi l’Italia è ripartita

Open.online | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A due settimane dal voto per le regionali in Toscana, il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi ha ancora 10 punti di distacco dal favorito, il governatore uscente Eugenio Giani. Ma la rincorsa dell’uomo di Fratelli d’Italia in una delle regioni storicamente governate dalla sinistra può contare sull’appoggio incassato dalla sorella della premier, Arianna Meloni: «Fratelli d’Italia di pronostici ne ha invertiti tanti. Alessandro Tomasi ha invertito quello nella sua città, Pistoia, che era governata da 70 anni dalla sinistra ed è amatissimo. Allora crediamoci», ha detto la coordinatrice della segreteria nazionale di FdI al congresso organizzato dalle donne del partito “Oltre il tetto di cristallo” a Firenze. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: regionali - toscana

