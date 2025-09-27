Regionali Toscana 2025 Lega Salvini Livorno presenta i candidati | Priorità sanità sicurezza infrastrutture strategiche

LIVORNO –  Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, Lega Salvini Premier Livorno presenta i candidati per il Consiglio regionale. Presenti il senatore Manfredi Potenti, Luca Baroncini, ex sindaco Montecatini Terme, segretario regionale Lega, Michele Gasparri, segretario comunale partito guidato dal leader nazionale Matteo Salvini, vicepremier. Una Lega in coalizione centrodestra a sostegno del candidato presidente Alessandro Tomasi. Una Lega Salvini che vede in Toscana responsabile campagna elettorale Roberto Vannacci, vice di Salvini, europarlamentare. Capolista a Livorno Carlo Ghiozzi, capogruppo Consiglio Comunale e segretario provinciale Lega. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

