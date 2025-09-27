Regionali Toscana 2025 Elly Schlein a Siena per Giani bis | Unità coalizione costruita su programma forte e condiviso
SIENA – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, Elly Schlein a Siena sabato 27 settembre pomeriggio per Giani bis. La leader nazionale Pd in piazza Salimbeni con Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana uscente, candidato presidente campo largo centrosinistra comprendente anche il Movimento 5 Stelle, per il bis. E con Emiliano Fossi, deputato, segretario toscano dem, e con i candidati al Consiglio regionale, la segretaria Pd Siena Rossana Salluce. Schlein in Toscana prima a Siena, poi ad Arezzo. Eugenio Giani: “ Una piazza meravigliosa a Siena con Elly Schlein. Non ci ferma la pioggia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
