Regionali Toscana 2025 Arianna Meloni a Firenze per Tomasi | Crediamoci possiamo invertire il pronostico

FIRENZE – Arianna Meloni, resopnsabile segreteria politica Fratelli d’Italia, a Firenze per il convegno ‘Oltre il tetto di cristallo. Il lavoro delle donne’, promosso dal Dipartimento coordinamento enti locali di FdI. La sorella della premier Giorgia Meloni con Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia eletto nel 2017 e riconfermato nel 2022, coordinatore regionale FdI, candidato presidente centrodestra elezioni regionali al voto in Toscana 12 e 13 ottobre. (Foto Fb Barbara Badalassi) Arianna Meloni, rispetto ai sondaggi che fotografano in netto vantaggio Eugenio Giani, candidato presidente campo largo centrosinistra: “ Alessandro Tomasi è un sindaco che ha invertito il pronostico della sua città, Pistoia, in una città governata da 70 anni dalla sinistra che passa finalmente al centrodestra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it