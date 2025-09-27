Regionali Toscana 2025 Arianna Meloni a Firenze per Tomasi | Crediamoci possiamo invertire il pronostico
FIRENZE – Arianna Meloni, resopnsabile segreteria politica Fratelli d’Italia, a Firenze per il convegno ‘Oltre il tetto di cristallo. Il lavoro delle donne’, promosso dal Dipartimento coordinamento enti locali di FdI. La sorella della premier Giorgia Meloni con Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia eletto nel 2017 e riconfermato nel 2022, coordinatore regionale FdI, candidato presidente centrodestra elezioni regionali al voto in Toscana 12 e 13 ottobre. (Foto Fb Barbara Badalassi) Arianna Meloni, rispetto ai sondaggi che fotografano in netto vantaggio Eugenio Giani, candidato presidente campo largo centrosinistra: “ Alessandro Tomasi è un sindaco che ha invertito il pronostico della sua città, Pistoia, in una città governata da 70 anni dalla sinistra che passa finalmente al centrodestra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: regionali - toscana
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Il Pd e le Regionali in Toscana. Manca il dibattito
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Regionali Toscana, tutti i sondaggi prima del buio! - Polls - X Vai su X
In vista delle prossime elezioni regionali, sono stati programmati i primi incontri tra il Direttivo di Anci Toscana e i candidati alla Presidenza. Martedì 30 settembre, nella sede dell’associazione, sono previsti due appuntamenti: alle 9.30 con Antonella Bundu e al Vai su Facebook
Regionali Toscana 2025, Arianna Meloni a Firenze per Tomasi: "Crediamoci, possiamo invertire il pronostico" - Arianna Meloni, resopnsabile segreteria politica Fratelli d'Italia, a Firenze per il convegno 'Oltre il tetto di cristallo. Segnala msn.com
Verso le regionali: Arianna Meloni a Grosseto per sostenere i candidati di Fratelli d’Italia - Grande entusiasmo e una partecipazione straordinaria hanno caratterizzato l’appuntamento di ieri sera con Arianna Meloni, al fianco di Alessandro Tomasi nella corsa alla presidenza della ... grossetonotizie.com scrive