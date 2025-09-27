Regionali Marche al voto | il testa a testa che può cambiare gli equilibri politici

Un margine di soli tre punti separa i due principali candidati alla presidenza delle Marche. Francesco Acquaroli, governatore uscente sostenuto dal centrodestra, e Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro e oggi europarlamentare del Partito Democratico, si giocano la guida della Regione in una sfida che si preannuncia decisiva non solo a livello locale, ma anche come segnale politico nazionale. Domani, domenica 28, e lunedì 29 settembre, oltre un milione e mezzo di marchigiani saranno chiamati alle urne per eleggere presidente e consiglio regionale. Le Marche sono la prima regione al voto nel 2025, in contemporanea con la Valle d’Aosta, che voterà soltanto nella giornata di domenica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Regionali, Marche al voto: il testa a testa che può cambiare gli equilibri politici

