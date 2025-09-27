Regionali Marche 2025 Acquaroli-Ricci al rush finale

Gli ultimi comizi sul territorio, i post diffusi via social prima del silenzio elettorale, il rush finale per convincere gli indecisi e centrare la vittoria. Cala il sipario sulla campagna elettorale di Francesco Acquaroli e Matteo Ricci, candidati alla presidenza delle Marche, al voto domenica e lunedì. Il governatore uscente del centrodestra punta al bis mentre l’eurodeputato dem sostenuto dal ‘campo largo’ spera nel ribaltone in quella che ormai è stata ribattezzata ‘l’Ohio d’Italia’ per il peso che potrebbe avere nella tornata elettorale. Nel giro di un paio di mesi, infatti, si voterà anche in Calabria, Toscana, Puglia, Veneto e Campania, tutte regioni dove le forze uscenti – a meno di sorprese – dovrebbero riconfermarsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali Marche 2025, Acquaroli-Ricci al rush finale

