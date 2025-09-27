Regionali Fico | Non ci sarà un proliferare delle liste
Tempo di lettura: 2 minuti " Il programma va avanti, a breve si riuniranno i cinque tavoli di lavoro che saranno accorpati per aree omogenee, ma di fatto tutti i partiti politici e le liste civiche hanno già un programma che è stato elaborato, lavorato, discusso internamente. Troveremo un equilibrio, una sintesi di tutti i programmi dei partiti, delle liste civiche e lo faremo a questi tavoli. In breve chiuderemo". Lo ha detto Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania, a margine della kermesse "IA per il bene comune" promossa a Napoli dalla community IDIA. " Tutto questo lavoro – ha spiegato Fico – sarà aperto alla società civile e quindi ai comitati, alle associazioni, al terzo settore, al sociale, a chi si occupa di tematiche importanti e con loro magari scriveremo anche una pagina importante di questo programma, che è assolutamente aperto".
