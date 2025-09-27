Regionali | Ciarambino nella lista del Psi? Iossa non ci sta e sbatte la porta Dimissioni dal partito

NAPOLI 27 SETTEMBRE 2025 – Felice Iossa, dirigente nazionale e responsabile Mezzogiorno del PSI, sbatte la porta e se ne va. «Decisione sofferta – spiega – ma impossibile restare in un partito che oggi sembra più un taxi che una comunità di valori». Iossa non risparmia critiche sulle candidature, che giudica incompatibili con la tradizione socialista: «Non si può candidare nel PSI chi è lontano anni luce dai suoi valori. E, soprattutto, chi – per mero tornaconto personale – ha chiuso la porta a chi l’aveva eletta, per correre in soccorso di chi fino a un attimo prima l’aveva osteggiata e insultata pesantemente. 🔗 Leggi su Primacampania.it

