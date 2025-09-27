Regionali Campania 2025 Tajani | Con la scelta di Fico scompare il centrosinistra

Conto alla rovescia per le elezioni regionali in Campania che si svolgeranno il 23 e 24 novembre. “La scelta della candidatura di Fico dimostra che non esiste più il centrosinistra ma esistono solo la sinistra e la sinistra estrema”, ha detto Antonio Tajani, vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, a margine del suo intervento alla festa del partito “Libertà” a Telese Terme (provincia di Benevento). “Noi ci candidiamo a raccogliere il voto del centro e delle esperienze riformiste e socialiste”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali Campania 2025, Tajani: "Con la scelta di Fico scompare il centrosinistra"

In questa notizia si parla di: regionali - campania

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

Regionali in Campania. Fulvio Martusciello (FI) daTelese Terme: "Centro destra scelga presto, io avrei vinto ma sono generoso" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #forzaitalia #forzaitaliacampania #AgendaPolitica https://www.agend - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Campania, Boschi: «Centrodestra senza candidato, è il segno della loro debolezza» - X Vai su X

Regionali Campania 2025, Tajani: "Con la scelta di Fico scompare il centrosinistra" - (LaPresse) Conto alla rovescia per le elezioni regionali in Campania che si svolgeranno il 23 e 24 novembre. Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Regionali, Tajani: “In Campania scelta migliore sarebbe un civico, vertice con Meloni e Salvini appena possibile” - Per il centrodestra in Campania “noi abbiamo sempre detto che la scelta migliore sarebbe quella di un candidato civico. Si legge su ntr24.tv