Reggio-Ciano e la tranvia | Non deve restare ferrovia Ma servono più corse e che siano affidabili

La ferrovia Reggio-Ciano va verso la conversione in tranvia per un trasporto più efficiente. Carlotta Bonvicini, assessora alla Mobilità sostenibile del capoluogo. Come procederanno gli enti locali ora? "Siamo in una fase cruciale. Abbiamo ottenuto la disponibilità della Regione affinché, nelle more degli studi per il nuovo Piano Regionale Integrato dei Trasporti (Prit), venga inserita un’analisi specifica sulla linea Reggio-Ciano. L’obiettivo è valutare alternative tecnologiche alla ferrovia, come la sua conversione in tranvia o tram-treno. La procedura è più snella rispetto ad un DocFap". Vi è la possibilità di trasformare tutte le linee reggiane? "Abbiamo chiesto di mantenere uno sguardo ampio, di rete integrata, ma riconoscendo che le nostre tre linee provinciali hanno caratteristiche molto diverse". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

