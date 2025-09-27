Reggimento paracadutisti Folgore al comando il colonnello Falcone
Siena, 27 settembre 2025 – I valori e la storia ieri protagonisti alla Caserma Bandini dove si è svolta la cerimonia per l’84° anniversario della costituzione del 186° Reggimento Paracadutisti Folgore, con avvicendamento al comando tra il colonnello Giovanni Corrado e il colonnello Salvatore Falcone. L’evento si è tenuto alla presenza del comandante della Brigata Paracadutisti Folgore, generale Federico Bernacca, delle autorità civili e militari locali, delle associazioni combattentistiche e d’arma, e delle rappresentanze delle Contrade. Nel discorso di commiato, il colonnello Corrado ha ricordato il valore storico del reggimento, sottolineando l’eroismo a El Alamein nell’ottobre-novembre 1942 quando “un manipolo di poche centinaia di ardenti paracadutisti difese per due settimane un fronte di 7 chilometri, dando vita a un concentrato di valore nel tempo e nello spazio, unico nella storia dell’Esercito Italiano”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
