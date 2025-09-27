Rebecca Jewel mamma il commento di Jacqueline Luna e il silenzio di Heather Parisi
Heather Parisi è diventata di nuovo nonna: la sua prima figlia, Rebecca Jewel Manenti – che la showgirl ha avuto dal primo marito Giorgio Manenti – è diventata mamma di una bambina, Sole. La dentista lo ha fatto sapere sui social, dove ha pubblicato la prima foto della piccola che stringe la sua mano e quella del compagno, Carlo Franceschini. Jacqueline Luna Di Giacomo non ha potuto che esprimere tutta la sua gioia commentando il post su Instagram della sorella maggiore, ma c’è un silenzio che pesa, quello della madre Heather Parisi. Rebecca Jewel è diventata mamma per la prima volta: la gioia della sorella Jacqueline Luna Di Giacomo. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: rebecca - jewel
Rebecca Jewel Manenti, figlia di Heather Parisi, è diventata mamma
Due sorelle, un legame unico: Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlie di Heather Parisi, insieme per un momento indimenticabile — il baby shower in attesa della piccola Sole. Tra sorrisi e complicità, una nuova emozione da condivi - facebook.com Vai su Facebook
Rebecca Jewel mamma, il commento di Jacqueline Luna e il silenzio di Heather Parisi - E mentre Jacqueline Luna fa sentire tutto il suo amore, la showgirl resta in silenzio sui social ... dilei.it scrive
Rebecca Jewel Manenti, figlia di Heather Parisi, è diventata mamma - Figlia della primogenita Rebecca e del compagno Carlo Francheschini, è venuta al mondo lo scorso 22 settembre ... Da vanityfair.it