Heather Parisi è diventata di nuovo nonna: la sua prima figlia, Rebecca Jewel Manenti – che la showgirl ha avuto dal primo marito Giorgio Manenti – è diventata mamma di una bambina, Sole. La dentista lo ha fatto sapere sui social, dove ha pubblicato la prima foto della piccola che stringe la sua mano e quella del compagno, Carlo Franceschini. Jacqueline Luna Di Giacomo non ha potuto che esprimere tutta la sua gioia commentando il post su Instagram della sorella maggiore, ma c’è un silenzio che pesa, quello della madre Heather Parisi. Rebecca Jewel è diventata mamma per la prima volta: la gioia della sorella Jacqueline Luna Di Giacomo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rebecca Jewel mamma, il commento di Jacqueline Luna e il silenzio di Heather Parisi