Reazione a Catena rissa sui titoli di coda | Né inizio né fine!

Liberoquotidiano.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eccoci qui, tra parole e legami tra parole, nel regno di Pino Insegno su Rai 1: siamo a Reazione a Catena, la puntata è quella proposta sulla rete ammiraglia Rai nella serata di venerdì 26 settembre. E nel game-show prosegue il percorso dei Cima di Rapa. Dopo il successo ottenuto nella puntata precedente, il trio pugliese è tornato in gioco trovandosi faccia a faccia con un nuovo gruppo di sfidanti: i Fratelli Diversi. Il nome scelto dai concorrenti riminesi richiama la loro particolare storia familiare, che non è passata inosservata neppure al conduttore Pino Insegno. Il soprannome, infatti, nasce dal fatto che i tre ragazzi – Federico, Marco e Lorenzo – hanno la stessa madre ma padri differenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

reazione a catena rissa sui titoli di coda n233 inizio n233 fine

© Liberoquotidiano.it - Reazione a Catena, rissa sui titoli di coda: "Né inizio, né fine!"

In questa notizia si parla di: reazione - catena

Reazione a Catena 13 luglio 2025: le Uscio e Bottega vincono

Reazione a Catena 14 luglio 2025: le Pane al Pane

Giovediamoci: vinci con cultura e strategia a reazione a catena

"Reazione a catena". Vince il trio Gira e Rigira. E anche questa sera giocherà su Rai Uno - I ‘Gira e Rigira’, al secolo Ruben Gramigni, Francesco Marinaccio e Naischel Mari, tre studenti ... Come scrive lanazione.it

Pino Insegno: «Il successo di Reazione a Catena? Il pubblico è intelligente. La Premiata Ditta? Per il 2026 stiamo pensando a una reunion. - racconta al quotidiano Libero con orgoglio - ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Reazione Catena Rissa Titoli