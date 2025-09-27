Reazione a Catena rissa sui titoli di coda | Né inizio né fine!

Eccoci qui, tra parole e legami tra parole, nel regno di Pino Insegno su Rai 1: siamo a Reazione a Catena, la puntata è quella proposta sulla rete ammiraglia Rai nella serata di venerdì 26 settembre. E nel game-show prosegue il percorso dei Cima di Rapa. Dopo il successo ottenuto nella puntata precedente, il trio pugliese è tornato in gioco trovandosi faccia a faccia con un nuovo gruppo di sfidanti: i Fratelli Diversi. Il nome scelto dai concorrenti riminesi richiama la loro particolare storia familiare, che non è passata inosservata neppure al conduttore Pino Insegno. Il soprannome, infatti, nasce dal fatto che i tre ragazzi – Federico, Marco e Lorenzo – hanno la stessa madre ma padri differenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

