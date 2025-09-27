Reazione a Catena peccato | Cima di Rapa beffati sul finale

I Cima di Rapa, campioni in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono riusciti a mantenere il titolo nella puntata andata in onda questa sera, sabato 27 settembre. Le sfidanti, Le sfidanti, Le Quasi Pronte da Sassari, non sono riuscite ad avere la meglio al momento della sfida dell'Intesa vincente. I campioni, quindi, sono giunti all'ultima catena con 120mila euro e all'ultima parola con 7.500 euro. Il primo indizio a loro disposizione era Caldo, il secondo iniziava per Se e terminava con O, ignoto il terzo, che i Cima di Rapa hanno deciso di comprare facendo scendere il montepremi a 3. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Reazione a Catena, "peccato": Cima di Rapa beffati sul finale

