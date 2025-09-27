Reato fuori dall’orario di lavoro scatta il licenziamento

I lavoratori non dovrebbero mai dimenticare che anche ciò che accade al di fuori dell’ufficio può avere conseguenze negative. Se in ufficio ci sono i canoni della lealtà, buona fede e correttezza da rispettare, all’esterno le azioni violente o i comportamenti moralmente criticabili possono anche portare alla massima sanzione disciplinare. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con una sentenza di poco tempo fa, la n. 24100, che ribadisce un principio giuridico fondamentale: una condanna penale, anche se per fatti compiuti al di fuori dell’orario e del luogo di lavoro, può essere una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

