Reato fuori dall’orario di lavoro scatta il licenziamento
I lavoratori non dovrebbero mai dimenticare che anche ciò che accade al di fuori dell’ufficio può avere conseguenze negative. Se in ufficio ci sono i canoni della lealtà, buona fede e correttezza da rispettare, all’esterno le azioni violente o i comportamenti moralmente criticabili possono anche portare alla massima sanzione disciplinare. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con una sentenza di poco tempo fa, la n. 24100, che ribadisce un principio giuridico fondamentale: una condanna penale, anche se per fatti compiuti al di fuori dell’orario e del luogo di lavoro, può essere una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Niente riqualificazione del reato e sconto di pena di 2 anni. I giudici della Corte d'Appello di Bologna hanno confermato la sentenza di primo grado nei confronti di #Klajdi #Mjeshtri, il buttafuori 29enne di origini albanesi che uccise, massacrandolo di pugni, il - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato il rabbino Avidan Friedman per il reato di aver suonato lo shofar, presso l'accampamento della famiglia di ostaggi fuori dalla residenza ufficiale di Netanyahu a Gerusalemme. E' contrario alla guerra - X Vai su X
