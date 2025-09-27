Re Carlo la confessione di William | La vita mi ha messo alla prova

Re Carlo e William stanno trascorrendo insieme il weekend a Balmoral. E in concomitanza con questo incontro privato, è stato pubblicato un’anticipazione del video in cui il Principe del Galles racconta dell’anno più difficile della sua vita, il 2024, quando suo padre e sua moglie hanno ricevuto una diagnosi di cancro. Re Carlo e William, i piani per la Monarchia. Re Carlo e William si sono dunque concessi un momento di pausa. Padre e figlio si sono ritrovati nel castello di Balmoral, in Scozia, dove il Sovrano resterà fino a fine settembre, per discutere privatamente del futuro della Monarchia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, la confessione di William: “La vita mi ha messo alla prova”

carlo - confessione

Re Carlo, la dura confessione: “È la cosa più difficile”. Ma non cede il trono

