Re Carlo III e la regina Camilla in visita dal Papa a fine ottobre

Re Carlo III e la regina Camilla d’Inghilterra si recheranno in visita di Stato in Vaticano a fine ottobre, sei mesi dopo il rinvio del viaggio a causa della malattia del defunto Papa Francesco. Sebbene il re e la regina abbiano rinviato la loro visita di Stato ufficiale ad aprile, hanno incontrato privatamente Bergoglio durante la loro visita di Stato di quattro giorni in Italia. La visita riprogrammata consentirà ai reali di unirsi al nuovo Papa, Leone XIV, nelle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, ha dichiarato Buckingham Palace in una nota. Carlo III in Italia per la seconda volta nel 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Re Carlo III e la regina Camilla in visita dal Papa a fine ottobre

