ravenna ternana 1 0 fere in ombra

Terni, 27 settembre 2025 – Se il Ravenna festeggia la quinta vittoria consecutiva, la Ternana di mister Liverani non può rammaricarsi più di  tanto per una sconfitta arrivata sì da un episodio, ma nel contesto di una partita giocata sotto-ritmo dai rossoverdi, mai veramente pericolosi nell’arco dell’intera gara. Partita  bloccata per lunghi tratti con le due squadre più che guardinghe e risolta a metà ripresa da un tiro dal limite di Rrapay deviato da un paio di difensori delle Fere e carambolato in rete. Tutto qui. Blanda e confusa la reazione della  Ternana, macchinosa nelle ripartenze e che mai ha dato la sensazione di poter riprendere il match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

