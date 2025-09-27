Ravenna-Ternana 1-0 Fabio Liverani | Potevamo fare certamente meglio C' è rammarico ma non ci scoraggiamo
Il tecnico della Ternana, Fabio Liverani, nella conferenza stampa post partita trasmessa da Am Tv ha commentato la sconfitta per 1-0 subita sul campo del Ravenna:“Abbiamo fatto più fatica del previsto – ha spiegato l’allenatore rossoverde –. Il Ravenna è una squadra rapida, che gioca molto in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
