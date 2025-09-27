Ravenna-Ternana 1-0 brutta prova dei rossoverdi | McJannet spaesato e Garetto ancora non convince
I voti ai calciatori rossoverdi al termine di Ravenna-Ternana 1-0:D’Alterio 6: Un po’ impreciso in alcune uscite. Sul gol del Ravenna è ingannato da una deviazione che cambia direzione al pallone.Donati 5,5: In fase difensiva fa il possibile, nella ripresa commette qualche imprecisione di troppo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: ravenna - ternana
Ternana, i due in dubbio per la gara con il Ravenna. Capuano e Ferrante tengono in ansia le Fere
Ravenna, Di Marco fermo almeno un mese. Con la Ternana si va verso il tutto esaurito
Ravenna-Ternana, Fabio Liverani: "Settimane pregresse di incertezza gestite con serietà"
Matchday 7 Streaming Saturday: #Ravenna - #Ternana (@OneFootball) Sunday: (@OneFootball) #VirtusVerona - #UnionBrescia #Casarano - #Salernitana #AudaceCerignola - #Catania #Siracusa - #Cosenza Monday: #AZPicerno - #Foggia (FIFA+) #Se - X Vai su X
La conferenza pre partita del mister del Ravenna Football Club in vista del big match di domani al Benelli contro la Ternana Calcio. A 24 ore dal calcio d'inizio, erano rimasti meno di 400 biglietti, tra curva e parterre. Vai su Facebook
Le pagelle: Ravenna-Ternana 1-0: Martella senza sbavature, attacco poco sprint. I cambi non… cambiano la partita - 0: Martella senza sbavature, attacco poco sprint. Come scrive ternananews.it
LIVE – RAVENNA-TERNANA 0-0, inizia il match del “Benelli” - Ternana, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie C Girone B. Riporta ternananews.it