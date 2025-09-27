Ravenna-Ternana 0-0 primo tempo avaro di emozioni tra Fere e giallorossi
La settima giornata del girone d’andata del girone B di Serie C propone la sfida Ravenna-Ternana, in programma allo stadio Benelli alle ore 15:00 di sabato 27 settembre. La formazione romagnola ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, guidando la classifica a pari merito con l’Arezzo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Ternana, i due in dubbio per la gara con il Ravenna. Capuano e Ferrante tengono in ansia le Fere
Ravenna, Di Marco fermo almeno un mese. Con la Ternana si va verso il tutto esaurito
Ravenna-Ternana, Fabio Liverani: "Settimane pregresse di incertezza gestite con serietà"
LIVE – RAVENNA-TERNANA 0-0, inizia il match del “Benelli” - Ternana, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie C Girone B. Segnala ternananews.it
DIRETTA/ Ravenna Ternana (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (27 settembre 2025) - Diretta Ravenna Ternana streaming video tv: la capolista ospita una delle big del girone B di Serie C, le fere sono peraltro in grande ripresa. Si legge su ilsussidiario.net