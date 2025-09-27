Ravenna blitz ai Giardini Speyer | arrestato un ventenne sorpreso a spacciare hashish in pieno giorno
Un cittadino guineano è stato arrestato dalla Polizia a Ravenna per spaccio di droga nei pressi della stazione e dei Giardini Speyer. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: ravenna - blitz
Ravenna, scatta blitz in casa dopo un odore sospetto: trovati 11 kg di droga
Ravenna, blitz antidroga in casa di un pregiudicato: sequestrati cocaina e due fucili rubati
Esplosivi diretti ad Haifa. Blitz al porto di Ravenna. Bloccati due container
Cronaca. Ravenna, blitz antidroga in centro: tre arresti e 7,5 chili di marijuana sequestrati - facebook.com Vai su Facebook
#GdiF #Ravenna: scoperto giro internazionale di fatture false di oltre 2 miliardi di euro per frodare l’Iva. Sequestrati beni per un valore di circa 40 milioni di euro. #NoiconVoi - X Vai su X
Ravenna, blitz ai Giardini Speyer: arrestato un ventenne sorpreso a spacciare hashish in pieno giorno - Un cittadino guineano è stato arrestato dalla Polizia a Ravenna per spaccio di droga nei pressi della stazione e dei Giardini Speyer. Segnala virgilio.it
Spaccio ai Giardini Speyer di Ravenna: pusher ventenne in arresto - Nel pomeriggio del 26 settembre la Polizia di Ravenna ha arrestato un cittadino guineano per cessione di droga. Da ravennanotizie.it