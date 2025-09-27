Adattare i tesori architettonici a un clima che corre più veloce dei nostri piani di tutela richiede coraggio, creatività e stimoli economici concreti: è l’appello lanciato da Carlo Ratti e raccolto da Arianna Traviglia tra i padiglioni della Biennale di Venezia, dove il cambiamento climatico è stato messo in relazione diretta con la sopravvivenza del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Ratti: incentivi di qualità e innovazione per mettere al sicuro i monumenti