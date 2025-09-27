Rapporto risultato e obiettivi come penalità di paga la squadra di Amorim
2025-09-27 15:32:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Ruben Amorim e il Manchester United sono rimasti con una sensazione di affondamento familiare mentre Bruno Fernandes ha perso una penalità del secondo tempo in una sconfitta per 3-1 a Brentford. Bryan Mbeumo è tornato a West London dopo il suo trasferimento allo United nella finestra di trasferimento, ma si è rivelato infelice, con un doppio di 20 minuti da Igor Thiago che ha messo al comando Brentford. Il primo gol di Benjamin Sesko per lo United al 26 ° minuto ha dato speranza ai Red Devils e sembravano preparati a livello quando gli è stato assegnato un rigore di 71 ° minuto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
