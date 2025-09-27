Rapitopm Ragusa | aperte tutte le piste

14.50 "Nessuna richiesta di soldi ai familiari e il ragazzo è stato trattato bene". Così il procuratore di Ragusa esclude che dietro al sequestro del 17enne preso giovedì a Vittoria (Sicilia)ci fosse l'intenzione di chiedere un riscatto. "La vicenda ha molti lati da chiarire", ha detto."Il 17enne è andato in commissariato accompagnato da un amico che lo ha incontrato per strada casualmente". Rapito da uomini armati e a volto coperto.Esclusa l'ipotesi dell'intimidazione alla famiglia.Il padre:è stato un incubo. Per fortuna è finita bene". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: rapitopm - ragusa

