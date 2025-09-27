Rapito da un commando di banditi Ritrovato il 17enne | sta bene

È stato ritrovato ieri sera a Vittoria (Ragusa) il diciassettenne sequestrato giovedì da due uomini. Il ragazzo sta bene e sarebbe stato portato nel commissariato di polizia del paese. Il figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli della città del Ragusano era stato rapito davanti a un gruppo di amici. Un sequestro singolare su cui gli inquirenti stanno cercando di far luce anche attraverso le testimonianze dei ragazzi che hanno assistito, terrorizzati, al rapimento. La vittima era con la sua comitiva alla periferia di Vittoria, una zona residenziale. I giovani erano improvvisamente stati avvicinati da due Fiat Panda, una bianca e una nera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

