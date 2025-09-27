Rapina sulla metro a Napoli | arrestato un 41enne di Benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo residente nel capoluogo sannita. Il soggetto, un 41enne già noto alle forze dell’ordine in quanto gravato da numerosi pregiudizi di polizia, lo scorso 31 luglio si era reso responsabile di una rapina consumata a bordo della metropolitana di Napoli nei pressi di Piazza Garibaldi. L’ordinanza è stata eseguita da personale della Squadra Mobile della Questura di Benevento. Si rappresenta che le persone sottoposte alle indagini preliminari, sono presunte innocenti fino a sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

