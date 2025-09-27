Rapina e pestaggio di una coppia per strada | tre indagati

Tre cittadini romeni, Iliaz Mamut, 34 anni, Monica Tanasa, 43 anni, e Neculai Radu, 46 anni, sono indagati per rapina aggravata e lesioni: l’avviso di fine inchiesta è stato firmato dal pubblico ministero Elettra Consoli. Secondo quanto ricostruito, il 23 giugno del 2023, per strada, a Canicattì. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: rapina - pestaggio

Castellaneta Marina: pestaggio di giovanissimi e rapina. Un arresto Carabinieri

Rapina e pestaggio al Pam di Brescia, arrestato uno dei responsabili, era al confine fra Italia e Francia - X Vai su X

Fermato al confine con la Francia un 23enne tunisino, uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì in un supermercato a Brescia che si era conclusa con il pestaggio della guardia giurata - facebook.com Vai su Facebook

Incontra l’ex per strada, la pesta a sangue e la deruba: arrestato 26enne a Vigevano - E’ accaduto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 settembre verso le due: l’allarme è stato dato da due passanti che hanno visto una ... Da laprovinciapavese.gelocal.it

Rapina un anziano in strada e poi si barrica in un appartamento, blitz con arresto - Empoli, 1 settembre 2025 – "Stavo camminando verso casa per andare a pranzo quando uno sconosciuto mi ha fermato chiedendomi un euro. Scrive lanazione.it