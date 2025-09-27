Rapina a Sannicandro assalto alla gioielleria | bloccato il bandito da un gruppo di cittadini

Quotidianodipuglia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova rapina nel Barese, stavolta a Sannicandro. L?episodio è avvenuto oggi in piazza Cesare Battisti, dove un uomo armato e con il volto coperto da passamontagna ha preso di mira una. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

In questa notizia si parla di: rapina - sannicandro

