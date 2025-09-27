Rapimento di Gaetano Nicosia è giallo sul sequestro-lampo Il procuratore | Non abbiamo elementi che indichino uno scopo estorsivo

Il rapimento e tutto ciò che ruota attorno alla vicenda del 17enne Gaetano Nicosia in Sicilia restano ancora avvolti nel mistero. Ecco le parole del procuratore capo di Ragusa. “ È stato liberato e si è presentato in Commissariato ”. Sono questi i punti fermi su cui si sta basando il lavoro delle autorità per chiarire i contorni, ancora avvolti nel mistero, del rapimento del 17enne Gaetano Nicosia. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il sequestro è avvenuto a Vittoria, non lontano da Ragusa, nella serata di giovedì 25 settembre e, dopo un’intera giornata di ricerche a tappeto, il ragazzo si è presentato ieri, venerdì 26 settembre, presso gli uffici del locale Commissariato di Ps. 🔗 Leggi su Notizie.com

