Raphael Gualazzi torna nel salernitano | il 28 settembre tappa a Vallo della Lucania
Raphael Gualazzi arriva al Teatro Leo De Berardinis di Vallo della Lucania domenica 28 settembre con il progetto Piano solo. Il cantautore, pianista, compositore, arrangiatore e produttore, acclamato a livello internazionale per la sua capacità di fondere linguaggi e culture musicali differenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Gualazzi, guizzo salvavita: crollo durante il concerto, Raphael si sposta un istante prima. «Miracolo, poteva essere una tragedia»
Raphael Gualazzi al Chiostro di San Francesco per un concerto piano e voce
L’Emilia Romagna Festival torna a Cesena: apertura con Raphael Gualazzi
