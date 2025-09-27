Rallycross | nel 2026 nasce la World Rally Cup e poi…

Tuttorally.news | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kristoffeon ancora campione, ma il WRX cambia volto: il 2025 segna la fine di un’era. La crisi del WRX non è nata quest’anno, ma nel 2025 si è manifestata in tutta la sua gravità. A settembre, nell’evento conclusivo di Turchia, la categoria regina del World RX ha visto schierarsi soltanto quattro vetture. Il Mondiale Rallycross . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rallycross - nasce

Cerca Video su questo argomento: Rallycross 2026 Nasce World